Проблема с учетом газа в режиме "таможенный склад" решена, – "Укртрансгаз"

Государственная таможенная служба, Энергетическая таможня, Оператор подземных газохранилищ и Оператор ГТС Украины урегулировали вопрос декларирования операций с природным газом в режиме "таможенный склад", которые из-за расхождений в законодательных актах были заблокированы с 1 по 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба оператора хранилищ АО "Укртрансгаз", стороны согласовали временный алгоритм совместных действий для разблокирования этих операций.

Он будет действовать до принятия законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№ 2553), задержка с утверждением которого и создала юридическую коллизию.

Согласно достигнутым договоренностям, исключительно с целью декларирования и таможенного оформления природного газа для выражения его объемов в единицах энергии (кВт-ч) будет использован коэффициент. Он будет рассчитываться отдельно для каждой партии газа на основе показателей сертификатов качества по точках подключения за соответствующий период перемещения через таможенную границу Украины. Эту информацию будет предоставлять ОГТСУ.

"С 1 апреля 2021 во время помещения и выпуска природного газа в/из режима "таможенный склад", кроме единиц энергии, справочно будет отмечаться информация об объеме газа в единицах объема. Указанный алгоритм будет использоваться только для декларирования операций и никоим образом не повлияет на отношения между Оператором газохранилищ Украины и заказчиками услуг хранения газа", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 1 апреля 2021 года Энергетическая таможня начала декларирование хранящегося в режиме "таможенный склад" газа в единицах энергии в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года. Этот закон требует дополнительный учет в кВт-ч.

В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла во втором чтении законопроект №2553, которым должны быть внесены изменения в действующие законы для перехода на учет в единицах энергии. В первом чтении этот проект закона был принят еще в июне 2020 года.

По данным "Укртрансгаза", по состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа. Кроме того, компании-резиденты хранят в этом режиме 0,55 млрд куб. м газа.