Региональные сети АЗС снизили цены на бензин

Розничные цены в региональных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 7 апреля снизились на 30-70 копеек за литр.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка, передает enkorr.

Сеть BVS понизила стоимость дизтоплива на 20 копеек, бензинов – 70 копеек: ДТ подешевело до 27,69 грн/л, бензин А-92 — до 27,39 грн/л, А-95 — до 28,39 грн/л. На 20-30 копеек все виды топлива подешевели в сети Prime.

Такие сети, как "БРСМ-Нафта", "Фактор", Marshal и "Кворум" опустили цены на все виды топлива в пределах 10-60 копеек. При этом на станциях "Укргаздобычи" бензины и ДТ подорожали на 30 копеек.

Средняя по стране цена ДТ 7 апреля снизилась до 28,25 грн/л, бензина марки А-92 – до 27,71 грн/л, а А-95 – до 28,25 грн/л.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая Ассоциация Украины подписали Меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Согласно Меморандуму, Нефтегазовая Ассоциация будет ежемесячно предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера относительно форм, видов и местообитаний нелегального оборота горючего и мест осуществления деятельности субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства.

В свою очередь правительство предпримет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива (в том числе нелегальной деятельности предприятий, осуществляющих неполный цикл нефтепереработки).

Также Кабмин обязался способствовать диверсификации источников поставок топлива как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов (не допуская каких-либо проявлений дискриминации), свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов.

По данным отраслевого издания enkorr, документ также предусматривает, что крупные сети АЗС обещают сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.