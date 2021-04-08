"Укрзализныця" ускорила оборот грузовых вагонов на 14%

АО "Укрзализныця" почти на 14% ускорило общий оборот грузовых вагонов – среднее время, которое тратится вагоном на одну перевозку теперь составляет 6,9 суток, тогда как в марте 2020 года тратилось 8 суток.

Как сообщает пресс-служба компании, в марте этого года также удалось сократить оборот уже нагруженных вагонов с 3,3 суток до 3.

Также увеличилась участковая скорость – средняя скорость движения поезда на участке с учетом времени остановок на промежуточных станциях, а также потерь на разгоны и замедление в марте составила 37,3 км/ч. В марте 2020 года этот показатель достигал 37,1 км/ч.

Вес грузового поезда за отчетный период в среднем по сети увеличена на 32 тонны к марту 2020 года.