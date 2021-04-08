Перевозки грузов по Днепру выросли с начала года на 66%

По итогам трех месяцев 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 1,8 млн тонн, что на 66% (или на 719,7 тыс. тонн), больше чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, в течение января-марта 2021 года было осуществлено 1 948 рейсов, что на 85% больше, чем в 2020 году. Тогда было совершено 1050 рейсов.

Основная доля грузов – это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 78,7% и достигли 1,05 тонн.

На втором месте – зерновые грузы. Объем перевозки увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 33,3% и составил 586,6 тыс. тонн. Кроме этого, отметили в пресс-службе, по реке активно перевозят металлопродукцию. За первый квартал объемы перевозки металла по реке выросли в 2,8 раза и достигли 171 тыс. тонн.

Напомним, грузоперевозки по реке Днепр в 2020 году сократились на 4,8% по сравнению с 2019 годом - до 11,25 млн тонн.