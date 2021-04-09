За подельника брата судьи Вовка внесли 3 миллиона залога

Залог в сумме почти 3 млн грн внесен как альтернатива аресту одному из адвокатов, уличенных в передаче взятки для главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает Интерфакс-Украина.

"За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда", – сообщили в пресс-службе суда.

В частности, залог внесен в сумме 2,95 млн грн за Юрия Донца.

Как сообщалось, в ночь на пятницу ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35,19 млн грн.

Позже ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве – Юрию Донцу – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2,95 млн грн.

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Ранее Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным накануне при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.

По данным Цензор.Нет, в том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Позже ведомство подтвердило его слова. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.