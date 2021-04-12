Решение о сроках жесткого карантина в Киеве примут 14 апреля, – Кличко

Решение о дальнейших карантинных ограничениях в Киеве примут 14 апреля во время заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Ограничение "красной" зоны в столице объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантину в Киеве", - сказал он.

Кличко также отметил, что местная власть принимает все возможные меры в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с требованием рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. После этого премьер-министр Денис Шмыгаль предложил президенту Владимиру Зеленскому уволить Кличко.

Ранее, Кличко заявил о возможном продлении локдауна в Киеве до 10 мая.