В Украине стартует вакцинация китайской вакциной Sinovac, – Минздрав

Иммунизация украинцев вакциной от COVID-19 производства китайской компании Sinovac начнется 13 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Минздрав закончил все процессы проверки и лабконтроля вакцины и сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной", - сказал он.

Степанов отметил, что в Украину уже поставили 215 тыс. доз вакцины, остальные 1,7 млн доз будут поставлены в апреле-мае.

По его словам, вакцину будут использовать для прививок маломобильным группам населения, соцработникам, педагогам, которые будут принимать участие в проведении ВНО, олимпийцам, паралимпийцам, которые готовятся к олимпиаде в Токио, работникам Нацполиции, ВСУ, работникам критической инфраструктуры.

Степанов добавил, что на протяжении недели ожидаются поставки 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этой вакциной планируется прививать граждан, прибывающих в интернатах, домах для лиц пожилого возраста, а также сотрудников этих учреждений.

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Напомним, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн доз вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.