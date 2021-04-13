В СБУ отказались уточнить подробности расследований против "топ-10 контрабандистов"

В Службе безопасности Украины заявляют, что уголовные производства в отношении контрабандистов, против которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны, расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.

Об этом сообщили в СБУ, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно фигурантов санкционного списка, решение по которым было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, сообщаем следующее: по ним ранее был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами. О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", – сообщили в СБУ.

При этом ведомство отдельно отметило, что СБУ осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности, и именно материалы СБУ легли в основу решениям СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой "десятки контрабандистов".

"Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", – добавили в СБУ.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой" контрабандистов.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.