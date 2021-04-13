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Минфин сократил размещение гривневых облигаций в 5 раз из-за отсутствия спроса

Минфин сократил размещение гривневых облигаций в 5 раз из-за отсутствия спроса

Министерство финансов на состоявшемся 13 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых ценных бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, шестимесячные облигации были размещены на 138,59 млн грн. При этом ставки по этим облигациям удалось снизить до 8,07% годовых с 8,59% в конце марта, хотя существенный спрос на них отсутствовал и Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 71,58 млн грн под 10,75% годовых. При этом Минфин также удовлетворил все поданные заявки.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 5,93 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.

Кроме того, были размещены двухлетние номинированные в долларе США ОВГЗ на $49,18 млн под неизменные 3,9% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 6 апреля Министерство финансов привлекло всего 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее. На фоне снижения спроса на новые ценные бумаги начал сокращаться портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов.

Автор: 

держборг (1097) Мінфін (2947) ОВДП (813) облігації (1474)


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всё...пирамида зе рухнула?)
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13.04.2021 18:08 Відповісти
Похоже пирамиде имени Уманского подходит скорый трындец. Будем посмотреть где Зеля собирается брать средства на второе полугодие.
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13.04.2021 20:40 Відповісти
В эту страну может инвестировать только больной на голову, но как правило у таких нет денег.
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14.04.2021 07:56 Відповісти
Пузырь начинает схлопываться....
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14.04.2021 09:03 Відповісти
инфляция летит как сумасшедшая... курс пока держат.. но это пока.. привет 2008 год
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14.04.2021 12:01 Відповісти

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