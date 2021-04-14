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Суд арестовал имущество брата главы Окружного админсуда Киева Вовка

Суд арестовал имущество брата главы Окружного админсуда Киева Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) вынес решение об аресте личного имущества адвокатов, уличенных правоохранителями в подстрекательстве получения $100 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в ВАСК.

"Подтверждаем факт ареста личного имущества адвокатов, которым на минувшей неделе Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения", –сказали в суде, отметив, что арестовано только личное имущество подозреваемых.

Как сообщалось,на минувшей неделе ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35,19 млн грн.

Второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве – Юрию Донцу – суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,95 млн грн. После внесения залога он был освобожден из СИЗО.

По версии следствия, адвокаты Зонтов и Юрий Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тыс. организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тыс. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. В НАБУ утверждают, что с $90 тыс., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тыс. адвокат оставил себе.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
хабар (512) Антикорупційний суд ВАКС (750) Окружний адмінсуд Києва (152)


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