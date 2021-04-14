Суд арестовал имущество брата главы Окружного админсуда Киева Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) вынес решение об аресте личного имущества адвокатов, уличенных правоохранителями в подстрекательстве получения $100 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в ВАСК.

"Подтверждаем факт ареста личного имущества адвокатов, которым на минувшей неделе Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения", –сказали в суде, отметив, что арестовано только личное имущество подозреваемых.

Как сообщалось,на минувшей неделе ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35,19 млн грн.

Второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве – Юрию Донцу – суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,95 млн грн. После внесения залога он был освобожден из СИЗО.

По версии следствия, адвокаты Зонтов и Юрий Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией "АКС Кэпитал". Тогда фирма, интересы которой в суде представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы.

Адвокатов "сдал" правоохранителям ликвидатор "АКС Кэпитал" Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась. Следствие считает, что Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тыс. организовать решение в пользу страховой компании.

После этого адвокат привлек Зонтова из-за его родственных связей с главой ОАСК. В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тыс. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. В НАБУ утверждают, что с $90 тыс., которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, $10 тыс. адвокат оставил себе.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.