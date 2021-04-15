Зеленский объявил о введении новых санкций против контрабандистов (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в четверг принял решение о введении новых персональных санкций в отношении контрабандистов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, передает пресс-служба главы государства.

"Применяться санкции будут в отношении 12 человек - физических и юридических лиц. И это тоже не финал. За эти 30 лет у нас – просто пласт контрабандистов. Такое ощущение, что это – как отдельная профессия", – отметил президент.

По его словам, сейчас Служба безопасности Украины, в частности, выясняет гражданство этих лиц и наличие у них паспортов других государств.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой" контрабандистов.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.