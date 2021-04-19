Минэкономики договорилось об ограничении объемов экспорта подсолнечного масла

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и ассоциация "Укролияпром" подписали Меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год.

В приложении к меморандуму стороны согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) в размере 5,38 млн тонн, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"На протяжении последних недель мы вели активный диалог с производителями и экспортерами масла. Были разные мнения, но в итоге мы вышли на консенсусное решение, удовлетворяющее все стороны. Определенный оптимальный объем экспорта масла, с одной стороны, успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой стороны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет на наши международные обязательства", – прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

По данным Таможенной службы, за 7 месяцев текущего МГ на внешние рынки уже поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла.

Согласно балансовым показателям, в 2020/2021 МГ производство подсолнечного масла предполагается на уровне 5,92 млн тонн. До подписания меморандума с участниками рынка экспорт оценивался в 5,52 млн тонн. При этом внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет 400 тыс. тонн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет проверит наличие оснований для повышения розничных цен на отдельные продукты питания, в том числе подсолнечное масло.

По данным Госстата, цены на подсолнечное масло в последнее время растут на 6-10% в месяц.