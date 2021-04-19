БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 216 2

Полиция Киева открыла дело из-за "депутатской вечеринки" Тищенко во время локдауна

Полиция Киева открыла дело из-за "депутатской вечеринки" Тищенко во время локдауна

В гостинице в Подольском районе в Киеве следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм из-за нарушения карантинных требований.

Об этом говорится в сообщении Полиции Киева.

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Тем временем, в СМИ появилась информация, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Тищенко, который в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

Джерело:  Полиция Киева
карантин (2077) Київ (4783) порушення (166) локдаун (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как открыла, так и закроет!
показати весь коментар
19.04.2021 17:55 Відповісти
А толку? Купюрами пасть заткнет аваковским и пох мороз! Здесь другой "подходец" нужен.
показати весь коментар
19.04.2021 17:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 