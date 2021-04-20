Фонд гарантирования продает бывшее отделение банка "Аркада" за 56 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе офисное помещение АО АКБ "Аркада" на столичных Осокорках и еще 44 единицы других основных средств ликвидирующегося банка.

Как сообщает пресс-служба, торги состоятся 26 апреля в системе Prozorro.Продажи.

Офисное помещение является бывшим отделением банка "Аркада" и расположено в дарницком районе Киева по адресу: ул. Елизаветы Чавдар, 32. Объект имеет фасадное расположение и общую площадь 1,6 тыс. кв. м. Рядом – интенсивные транспортные и пешеходные потоки, развитая инфраструктура. Также недалеко находится станция метро "Осокорки".

Стартовая цена лота – 56 млн грн. Торги состоятся по английской модели аукциона.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.