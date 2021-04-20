БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд гарантирования продает бывшее отделение банка "Аркада" за 56 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе офисное помещение АО АКБ "Аркада" на столичных Осокорках и еще 44 единицы других основных средств ликвидирующегося банка.

Как сообщает пресс-служба, торги состоятся 26 апреля в системе Prozorro.Продажи.

Офисное помещение является бывшим отделением банка "Аркада" и расположено в дарницком районе Киева по адресу: ул. Елизаветы Чавдар, 32. Объект имеет фасадное расположение и общую площадь 1,6 тыс. кв. м. Рядом – интенсивные транспортные и пешеходные потоки, развитая инфраструктура. Также недалеко находится станция метро "Осокорки".

Стартовая цена лота – 56 млн грн. Торги состоятся по английской модели аукциона.

Читайте также: Суд арестовал главный офис банка "Аркада"

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Джерело:  Фонд гарантирования вкладов физлиц
аукціон (1370) банки (7125) Фонд гарантування вкладів (1462)
