Оператор ГТС Украины готов увеличить транзит российского газа в Европу

"Оператор ГТС Украины" готов предложить дополнительные мощности для транзита российского газа в Европу.

Об этом глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Газпром" предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС", – подчеркнул Макогон.

Он уточнил, что "Газпрому" для этого нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности.

"Если же "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение – позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу", – добавил Макогон.

Как сообщалось, ранее российский "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности для поставок газа через ГТС Украины на май в объеме 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего в мае российская компания может поставлять через Украину в ЕС 124 млн куб. м газа в сутки.