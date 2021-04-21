Количество заявок на выплату помощи из-за карантина превысило 200 тысяч

По состоянию на утро 21 апреля 206 тыс. человек подали заявки на получение 8 тыс. грн государственной помощи в виду приостановки работы на время карантина.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые пребывали в "красной" зоне карантина, но на начало текущей недели вышли из нее, все равно могут податься на программу госпомощи.

"То есть, бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской области также может оставить заявки для получения выплат", – добавил Шмыгаль.

Напомним, в Минфине ожидали, что возможностью получить такую единоразовую выплату воспользуются 175 тыс. граждан. На эти цели будет направлено 1,4 млрд грн из госбюджета.

Как сообщалось, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.