Прокуратура завершила расследование хищения активов банка "Аркада" на 72 миллиона

Под руководством Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование относительно экс-главы правления АО АКБ "Аркада" и 8 других лиц по факту присвоения средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Расследование установила, что подозреваемый, будучи главой правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилищных комплексов "Эврика" и "Патриотика", управителем которых является банк", – говорится в сообщении.

Отмечается, что путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка вывели еще 22 млн грн.

На данный момент следствие завершено, подозреваемым и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, 7 апреля киевские власти подписали меморандум относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Согласно документу достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах будет ООО "Столица Групп", а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.