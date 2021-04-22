"Укрзализныця" увеличила объем среднесуточной погрузки грузов на 7%

За период с 1 по 21 апреля среднесуточная нагрузка вагонов составила 731 тыс. тонн, что на 7,2% больше чем аналогичный показатель в марте – 682 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Кроме того, по сравнению с показателем апреля 2020 года среднесуточная нагрузка увеличилась почти на 14%. Однако, если сравнивать с доэпидемичным апрелем 2019 года, то нагрузка осталась практически на том же уровне.

В "Укрзализныце" также напомнили, что в первом квартале 2021 года компания ускорила общий оборот нагруженного вагона на 17,5%.