Оператор ГТС получил прибыль на 20,4 миллиарда

ООО "Оператор ГТС Украины" в 2020 году получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

Об этом генеральный директор компании Сергей Макогон сообщил в интервью ЭП.

"Да, мы прибыльная компания. У нас в 2020 году чистая прибыль – 20,4 млрд грн", – сказал Макогон.

По его словам, отчетность оператора будет официально обнародована 30 апреля.

При этом он призвал народных депутатов из профильного комитета Рады ускорить рассмотрение законопроекта №3800 от 6 июля 2020 года о распределительных счетах для операторов газораспределительных сетей (ГРС, облгаз), которые на середину апреля имеют долг перед ОГТСУ 9,94 млрд грн, не оплатив 1,1 млрд кубометров газа. В том числе за первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 млрд грн.

"Его поддерживают Минэнерго и все остальные. К сожалению, он не может пройти комитет Верховной Рады по ТЭК. Не знаю, почему. Хотя в последнее время комитет начал демонстрировать активность в этом вопросе", – отметил Макогон.

Глава ОГТСУ также сообщил, что в 2021 году компания планирует в разы увеличить инвестиции в ремонты.

"В этом году запланировано использовать порядка 5,5 млрд грн. За первый квартал освоение в объекты строительства и ремонты составило порядка 2 млрд грн. Такого объема инвестиций в ремонты не было последние 10 лет", – добавил он.

Как сообщалось, согласно предварительному годовому отчету, чистая прибыль Оператора ГТС составила 28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины за небалансы.

Выручка Оператора ГТС Украины за 2020 год составила 62,7 млрд грн.

В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит природного газа в Европу в объеме 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019 года. Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за прошлый год составили 15,9 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12%.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. Компания получила статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.