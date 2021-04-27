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"Нафтогаз" получил 19 миллиардов убытка (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе презентации итогов работы компании заявил глава правления "Нафтогаза" Андерй Коболев.

"Результат 2020 года – чистый убыток консолидированный 19 млрд грн. Это первый убыток за многие годы с 2014 года", – сказал глава компании.

Он отметил, что негативное влияние на результаты работы компании оказали экономический кризиз из-за пандемии коронасируса и падения цен на газ и долговой кризис. В частности, компания создала резервы по долгам на 42,6 млрд грн.

Кроме того, Коболев отметил, что в 2020 году в отчетности "Нафтогаза" впервые не учитывается прибыль газотранспортной системы, которая была передана независимому оператору.

Как уточнили в пресс-службе "Нафтогаза", валовая добыча природного газа компание в 2020 году составила 14,9 млрд куб. м, а продажа – 18,2 млрд куб. м.

Капитальные затраты в прошлом году составили 15 млрд грн, что ниже запланированного объема в 20 млрд грн и на 46% меньше, чем в 2019 году.

Чистый долг компании снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 29,2 млрд грн в конце 2020 года.

"Свободное движение денежных средств остался стабильным на отрицательном уровне (3,4) млрд грн, что отражает приобретение государственных казначейских облигаций. В марте 2021 года наступил срок погашения облигаций на сумму 11,5 млрд грн, которые были возвращены группе", – отмечается в сообщении.

Согласно данным отчетности, доход компании от реализации продукции в 2020 году вырос до 159,23 млрд грн, по сравнению с 149,78 млрд грн в предыдущем году. Кроме того, в 2020 году компания получила 32,21 млрд грн компенсации от правительства за выполнение спецобязательств.

Нафтогаз получил 19 миллиардов убытка 01

Ранее СМИ сообщали, что "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2020 году получил чистый убыток 17,33 млрд грн против 50,66 млрд грн чистой прибыли в 2019 году. Однако в самом "Нафтогазе" называли обнародованные данные некорректными.

В проете финплана на 2021 год "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году прогнозировал получение убытка в размере 11,8 млрд грн. А декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, включая 55,7 млрд грн выплат от "Газпром" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.

Автор: 

Нафтогаз (3308) збитки (1125) Коболєв Андрій (504)


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Топ коментарі
+10
Как можно получать убытки продавая газ в 3-4 раза дороже его добычи да и еще имея прибыль с транзита.
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27.04.2021 17:28
+8
Значит такие убытки, как я понимаю, должны отразиться на зарплате и бонусах руководства кампании? Как поработал, так и покушал? Или наоборот?
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27.04.2021 16:57
+7
Спасибо зе! Убыточный нефтегаз - это результат работы величайшего лидера современности
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27.04.2021 20:19
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Значит такие убытки, как я понимаю, должны отразиться на зарплате и бонусах руководства кампании? Как поработал, так и покушал? Или наоборот?
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27.04.2021 16:57 Відповісти
При нынешних оборудках, их з/п и бонусы на мелкие расходы, а вот на ком реально отразится, не трудно догадаться, но хуже не будет и хоть поржем
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27.04.2021 17:20 Відповісти
Конечно должно отразится - поднять в связи с кризисом себе зарплаты и увеличить премии, в этом и заключается их "высокоинтелликтуальный труд", ровно так же, как и в НКРЭКУ.
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27.04.2021 17:32 Відповісти
НАК "Нафтогаз Украины" увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 2020 году до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году. Источник: https://biz.censor.net/n3262337
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27.04.2021 23:48 Відповісти
Наоборот
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28.04.2021 00:34 Відповісти
"Нафтогаз" получил 19 миллиардов убытка .___________ - https://www.slovoidilo.ua/2021/04/27/novyna/polityka/naftohaz-pidvyshhyv-cziny-vyrobnykiv-tepla интересно, они теперь решили повысить цену на газ чтоб до нового отопительного сезона можно было бы еще шесть раз повысить?
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27.04.2021 17:10 Відповісти
Как можно получать убытки продавая газ в 3-4 раза дороже его добычи да и еще имея прибыль с транзита.
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27.04.2021 17:28 Відповісти
Всё на зряплату и премии уходит, вот и убыток...
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27.04.2021 17:34 Відповісти
Почти в 10 раз дороже.
Себестоимость украинского газа 1 гривна с копейками.
Подробнее здесь https://www.youtube.com/watch?v=QzkxDKTqIAE&t=2s
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28.04.2021 03:00 Відповісти
та шо там думать - сделайте уже газ для населения по 20грн
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27.04.2021 19:05 Відповісти
и это при таких ценах на газ ...? купили по 80, продали нам по 240, добыли свой за копейки и такой минус?
В турму гадов!
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27.04.2021 19:50 Відповісти
Спасибо зе! Убыточный нефтегаз - это результат работы величайшего лидера современности
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27.04.2021 20:19 Відповісти
Пустите Пороха воровать. Может все снова наладится.
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27.04.2021 20:27 Відповісти
Нафтогаз України
2015 - В 2015 році компанія вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн.
2016 - За результатами 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн.
2017 - у 2017 році Нафтогаз отримав найбільший за свою двадцятилітню історію чистий прибуток: 39,4 млрд грн.
2018 - За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. 2019 - чистий прибуток Групи Нафтогаз у 2019 році склав 63,3 млрд грн.
2020 - Збиток групи "Нафтогаз" за 2020 рік склав 19 млрд грн.

29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Уряд Зеленського, прем'єр міністром призначений самокатчик Гончарук. Новиє ліца за 4 місяці діяльності не встигли зіпсувати тенденцію, тому 2019 рік Нафтогаз закінчив з прибутком.
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28.04.2021 00:15 Відповісти
Интересные штуки в табличке. Если простым перемножение 14.5млрд на стоимость одного куба для нас и вычесть себестоимость то НИКАК не получится 19 млрд. прибыли,где-то ( 38 млрд гривень убежало). Далее ещё более интересно а где же деньги за транзит по трубе( великой транзитной) ну те 56 млрд. минус расходы на транзит. Плюс затраты снизились на капиталку и разведку и бурение на 26,7 млрд.! При относительно низкой стоимости газа в 2019 году и высшей в 2 раза стоимости в 2020 такие результаты ВООБЩЕ не объяснимы с нормальной точки зрения ибо без Стокгольма прибыль все равно была 7 ,4 млрд. в 2019. Ну вы и спецы по воровству! Наверное вам за это( только управленцам) платят 670млн. зп.? Между прочим что это за управленцы в компании где несколько офисов ,компьютеры и канцелярия? Какие ж издержки( кроме картриджей и бумаги) несёт "Навтогряз"? Что за государство у нас где "золотая жила" приносит расходы? Даже противно читать эти ваши таблички где все спрятано и реальные доходы от продажи газа,от транзита,сколько убытков их характер( списание миллиардерам типа Ахметова и Коломойши долгов за "мучений" газ,например). Сколько себестоимость и сколько в структуре себестоимости затраты? Почему-то ОТДЕЛЬНО статья капзатраты и на разведку и бурение? Они что не входят в затратную часть при расчете себестоимости? Тогда,**** ,объясните ВАШИ 7000 грн себестоимости НА УЖЕ РАЗВЕДАННЫХ И ВВЕДЕННЫХ в эксплуатацию скважинах.Вы, уроды,должны иметь тогда себестоимость МАКСИМУМ 18$( при УЖАСНОМ хозяйствовании). Откуда затраты,уроды? Ворует НЕ В СЕБЯ?
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28.04.2021 07:33 Відповісти
Нарид задоволений! Кварталы ж пока показують? Ну дак какие прблемы? Зеля, жги!
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28.04.2021 09:59 Відповісти
На цей раз премія керівництву буде в спортивних сумках.
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28.04.2021 12:47 Відповісти
интересно девки пляшут )))
нафтогаз в убытках а набсовет себе "содержание" в 2 раза повышает... интересно с хераси? ))
не подсказывайте ! (знаю - тарифы новые грядут)))
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28.04.2021 12:51 Відповісти
Аж интересно, а когда и где было падение цены на газ?
Это ток рулят "лучшие менеджеры"? Ну та гнать надо их коровники чистить если конечно справятся.
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28.04.2021 13:18 Відповісти

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