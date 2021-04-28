Кабмин установил норму отчисления прибыли в бюджет для госкомпаний (обновлено)

Кабинет министров Украины установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности в 2020 году, на уровне 50%.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, правительство, в частности, повысило норму отчисления для ЧАО "Укгидроэнерго" – в предыдущем проекте постановления, снятом с рассмотрения на заседании 21 апреля по просьбе министра экономики Игоря Петрашко, сославшегося на необходимость его доработки, предусматривалось установления нормы для генкомпании на уровне 30%. В нынешней же версии документа о "Укргидроэнерго" отдельно не упоминается. Соответственно, для него должен действовать показатель 50%.

Вместе с тем, согласно пояснительной записке к документу, для "Ощадбанка" размер дивидендов устанавливается на уровне 30%, "Приватбанка" – 80%, НАК "Нафтогаз" – 95%, как предусматривалось и предыдущим проектом.

Так, по данным Finbalance, "Приватбанк" должен уплатить в бюджет 20,2 млрд грн дивидендов за 2020 год.

В пояснительной записке указывается, что поступление дивидендов от предприятий госсектора за 2020 год ожидается на уровне 23,2 млрд грн без учета дивидендов от "Нафтогаза", исходя из предусмотренного финпланом на 2020 год получения им убытка в размере 11,8 млрд грн.

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,29 млрд грн в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 28,4% по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.