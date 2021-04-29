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Новини
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"Укрпошта" получила квартальный убыток на 128 миллионов против прибыли годом ранее

АО "Укрпошта" по результатам января-марта 2021 года получила 128 млн грн убытка против 89,5 млн грн прибыли в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщил глава оператора Игорь Смилянский на своей странице в Facebook.

"Сегодня "Укрпошта" раскрывает результаты за первый квартал 2021 года – 128 млн грн убытка", – написал он. 

Также он отметил, что по подтвержденным международным аудитом результатам, в 2020 году компания получила более 160 млн грн чистой прибыли. Отмечается, что из этой суммы "Укрпошта" выплатит 50% дивидендов в госбюджет, а это более 80 млн грн.

Напомним, в январе-марте 2020 года "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн чистого дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль национального почтового оператора в первом квартале составила 89,5 млн грн.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года стало известно, что "Укрпошта" привлечет 63 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений. Эти привлечения позволят создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции.

Автор: 

збитки (1125) Укрпошта (794)


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СМІЛЯНСЬКИ НА ЧЕРЗІ, ПІСЛЯ КОБОЛЕВА І ЦЕ ДОБРЕ.
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29.04.2021 11:49 Відповісти
Та не дуже! От, якщо б яйця у лещата й неназойливо запропонувати повернути награбоване...!
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29.04.2021 12:00 Відповісти
Ага, тепер газ подешевшає і поштові відправлення теж)))) Зебіли, такі зебіли...
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29.04.2021 12:14 Відповісти
Жлобы, что с них взять.
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29.04.2021 18:30 Відповісти

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