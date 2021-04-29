"Нафтогаз" обнародовал цену на газ для поставщиков отопления на май

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств (ПСО) по поставке топлива для теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Цена газа на май установлена на уровне 8325 грн (с НДС, без учета тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м. По сравнению с ценой ПСО на апрель, газ для ТКЭ от компании Группы "Нафтогаз" подорожает на 6% из-за высокого спроса на него, сохраняющегося в условиях прохладной погоды и снижения запасов газу в ПХГ", − сказано в сообщении.

Финансовые условия предусматривают полную предоплату или предоставление банковской гарантии.

В компании уточнили, что ГК "Нафтогаз Трейдинг" уже подписала первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе с ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

"Нафтогаз" заинтересован в развитии конкуренции в сегменте реализации газа для производителей тепла, объем которого по итогам прошлого года достиг 7,6 млрд куб. м. Компания занимает конструктивную позицию в вопросе урегулирования задолженности ТКЭ прошлых лет, что откроет им путь для изменения поставщика", − отметила и.о. генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Журавлева.

Читайте также: Комитет Рады призвал продлить обязательства "Нафтогаза" по поставке газа производителям тепла

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в последний раз установила оптовую цену на газ для теплокоммунэнерго в рамках специальных обязательств (ПСО) на апрель, повысив ее до 6,52 грн за кубометр с 6,26 грн в марте (без НДС и расходов на транспортировку).

Со стороны Группы "Нафтогаз" поставщиком газа для крупных производителей тепла выступает ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Малые и средние потребители, в том числе объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД), могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".