Верховный Суд обязал газовую компанию Коломойского доплатить 400 миллионов налогов

Верховный Суд обязал ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), владельцем которого является британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc, выплатить в пользу Государственной налоговой службы $14,1 млн (393,1 млн грн) налоговых претензий за 2010 год, включая штрафы и пени.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 22 апреля, отметив решения судов первой и апелляционной инстанций от 2017 года в пользу JKX, передает отраслевое издание enkorr.

В ходе судебных разбирательств частнкая компания пыталась оспорить результаты налоговой проверки, которая установила, что в 2010 году предприятие, будучи плательщиком рентной платы за добытые в Украине газовый конденсат, газ и нефть, подавала налоговые расчеты по ренте и декларировала объемы добытого сырья, однако не выполнила свои налоговые обязательства.

В свою очередь JKX Oil&Gas Plc на сайте Лондонской фондовой биржи сообщила, что решение суда не означает немедленных обязательств по этой выплате.

"Полтавская нефтяная компания" не несет немедленных обязательств по выплате судебного решения, поскольку украинские налоговые органы должны получить одобрение Верховного Суда, прежде чем платеж может быть получен от компании. Ожидается, что это слушание состоится в конце 2022 года", – указала компания в своем сообщении.

Компания также отметила, что по состоянию на конец марта 2021 года располагала чистыми средствами в эквиваленте $28,4 млн. Кроме этого, на 31 марта JKX располагала запасами газа украинской "дочки" ПГНК на сумму $2,9 млн.

Читайте также: Гендиректор Полтавской газонефтяной компании возглавил JKX Коломойского и Хомутынника

Как сообщалось, нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в 2020 году получила $19,87 млн чистой прибыли, что на 10,6% меньше показателя 2019 года.

JKX в 2020 году сократила среднесуточную добычу углеводородов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 10,24 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

В том числе добыча в Украине сократилась на 13% – до 4,849 тыс. boepd, в том числе добыча газа упала на 15% – до 653 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 5%, до 1,01 тыс. boepd.

Напомним, в декабре 2020 года бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Другими крупными акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.