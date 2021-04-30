Набсовет "Нафтогаза" подал в отставку
Члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня.
Об этом говорится в заявлении набсовета на сайте "Нафтогаза".
"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий", – сказано в сообщении.
Согласно установленным процедурам, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая.
"Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были восстановлены, для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компанией. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", – отмечается в заявлении.
Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекают 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекают в 2022 году. В сообщении не уточняется, поддержали ли они решение набсовета.
Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.
Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.
В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.
Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.
Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.
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Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.
Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
Обижаться и обвинять некого.
И не говорите что не знали.
Отсюда вопрос: какой толк в содержании и оплате независимых зарубежных наблюдателей, если они до сих пор молчали. И как только их подвинули, вдруг все за рубежом стали озабочены. А ведь получается, что им деньги платили, а они себе помалкивали в тряпочку - их всё устраивало.
Что с приходом "новой" команды затраты, - те, которые
"на содержание чиновников Нафтогаза выросли за год вдвое"
вдруг неожиданно уменьшатся.
И что ЗП "нового" Витренко станет меньше чем у ненавистного КОболева,
Отсюда вопрос: какой толк в этой "перестановке кроватей в борделе"?
https://nv.ua/ukr/opinion/naftogaz-chomu-pishla-naglyadova-rada-vitrenko-kobolyev-novini-ukrajini-50157855.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Цей матеріал також доступний українською
Наблюдательный совет Нафтогаза в полном составе ушел в отставку. Набсовет заявил о разрушении корпоративного управления
https://biz.nv.ua/markets/nak-naftogaz-nablyudatelnyy-sovet-kompanii-podaet-v-otstavku-istochnik-novosti-ukrainy-50157803.html Профессионалы, которые дорожат своей репутацией, не захотели быть ширмой и мириться с тем, что о них вытирают ноги . Они не приняли изнасилование независимого института. Украинцы и иностранцы, все до одного, ушли. Люди, которые зарабатывали большие деньги и могли бы продолжать их получать, не смогли поступиться принципами.
И их голос услышат во всем мире. Потому что им доверяют. А когда их услышат, то будут последствия.
А с другой стороны есть украинские чиновники, которые разрушили реформу. Как шулеры, которые кичатся тем, что нашли слабое место в украинском законодательстве и через эту лазейку смогли провернуть свое дело. Они смеются в глаза профессионалам и западным партнерам, щеголяя фактом, что смогли провернуть эту схему. Они нашли букву закона, которая позволила разрушить основополагающие принципы. Они кичатся схемой, которая победила реформу. Они ведут себя как рейдеры, которые используют слабости в законодательстве, чтобы сделать свое черное дело.
Это отвратительно. Это дешево. И это очевидно для всего мира. Они выглядят как привокзальные шулеры, которые попали на чемпионат мира по покеру. И считают, что могут всех вокруг выставлять идиотами. Но, как любит говорить кумир всех рейдеров Украины, там где они учились, наши западные партнеры преподавали. Они уже видели сотни таких шулеров, от Зимбабве до Афганистана. И они очень не любят, когда их держат за идиотов.
И это две Украины. Которые существуют параллельно. Как очень много других вещей в стране. Как существуют рядом сбушники на бентли и айтишники на самокатах. Как пророссийские силы и люди, которые отдали жизнь ради страны. Это все ужасная украинская реальность. Это борьба украинского прошлого и будущего. Это борьба темной и светлой сторон Украины. И да, на темной стороне есть печенье. Но иногда от него могут возникнуть проблемы с желудком. А также проблемы со счетами в банках и визами.
Это отвратительно. Это дешево. И это очевидно для всего мира
И именно для того, чтобы победила первая, современная, модерная Украина, которая имеет принципы, честь и достоинство, и требовалась реформа корпоративного управления. Чтобы отстранить от государственных компаний вторую часть. Желающую паразитировать. Именно поэтому наши западные партнеры заставили Украину принять на себя обязательства. Чтобы профессионалам не мешали рейдеры. И именно поэтому так злы теперь наши партнеры, которые видят, что темная Украина возвращается.
Возвращается откровенно. Даже не прячась. Щеголяя тем, что делает.
Они могут выиграть битву. Они могут внезапно провести собрание правительства и принять любые позорные решения. Но за все приходит расплата. И войну они проиграют. Потому что они ведь прошлое. Как ушел Янукович, который всеми силами противился движению истории. И которому определенное время очень везло. Так уйдут и рейдеры от госуправления.
Но уходя, они очень дорого нам всем обойдутся. И уже обходятся. Паразитируя на наших налогах. Разрушая движение вперед для сохранения своих доходов. Отстаивая право народа доверить им исключительное право разворовывать государственные компании. Дипломированные эксперты по государственному управлению. Специалисты по коррупционному суверенитету.
Расчетное давление по внешнеэкономическим договорам - 0,1 Мпа при температуре "0" градусов по цельсию.
Соласно ТУ, для снабжения газом квартир, давление имеет значение от 0,003-0,0007 Мпа. И всегда температура гораздо выше. Не зря счетчики ставили над плитой...
Разница понятна?
Члены наблюдательного совета и все иные, причастные к газовым схемам это знают. Новая администрация, потенциально, может задать вопросов.
Оно им надо?
За життя не бачив такого, але не зупиняйся та доведи, що не брехун...
ещё остаётся делать если их откровенно похерили.......???
реско стали убыточными.....
ЗП вновь пришедших никто уменьшать не собирается - независимо от их будущих успехов или провалов.
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Sergii Ivanov
Ситуація зі звільненням Коболєва та жорсткою підкилимною боротьбою за посаду міністра енергетики дуже наочно демонструє зносини олігархів та державної влади в цій країні.
Щойно Рада проголосувала за нового міністра енергетики - пана Галущенка, який став компромісною фігурою як для Ахметова з Коломойським, так і для уряду, на який обидва олігархи мають неабиякий вплив.
... уже зараз можна сказати, що боротьба з олігархами в одній з найприбутковіших галузей - енергетиці - цілком провалена. Переглянемо результати цієї запеклої боротьби під керівництвом колишнього вже в.о. міністра пана Вітренка, якого Кабмін в ручному режимі призначив керувати Нафтогазом.
Спочатку - цікава бухгалтерія. Пан Вітренко працював на посаді 4 місяці, кожен з яких коштував платникам податків 37 мільйонів гривень, адже, як ми пам'ятаємо, працювати в уряді Вітренко погодився за умови, якщо йому виплатять премію, за яку він судився. Премію у розмірі 148 мільйонів виплатили, але що змінилося за цей час? "Досконалої конкуренції" на газовому ринку не сталося, ціни як були ринкові, так і залишилися, МВФ чомусь "не зрозумів" високих концепцій, запропонованих Вітренком. Захищати Президента від цінових "гойдалок" довелося ненависному Вітренку "Нафтогазу" зі своєю концепцією річного тарифу, відбиваючись по ходу від його нападок на Наглядову раду та правління компанії. Тобто взимку, у розпал "тарифної кризи" чиновники билися за звільнення Коболєва, а не шукали вихід з кризи. Зима, тарифи, криза - коли це когось зупиняло, якщо йдеться про посади.
Далі. Проблему з тарифами для "зеленої" енергетики досі не вирішено. Анонсувалося, що зберуть всіх інтересантів "за одним столом", а в результаті послали за однією відомою адресою. У тому ж напрямку вже традиційно відправили шахтарів. Зарплати виплатили, проект реформування галузі викинули, щоб написати новий, але не написали. Питання імпорту електроенергії з Росії не вирішене - купуємо далі.
Але на номенклатурно-бюрократичному рівні все якраз і вдалося. Тепер "Укренерго" та "Магістральні газопроводи України" - під Міненерго, а проблемними "Енергоатом" та "Укргідроенерго" керує Кабінет Міністрів напряму. Простою мовою це називається "перерозподіл потоків в інші кишені". Ось, власне, і все.
Знову ж таки, наголошую: я не знаю, як керуватиме новий міністр енергетики, але головний наратив для нього вже готовий: неможливо дурити всіх. Державній владі - обіцяти, що все буде добре, а кожному з олігархів - що їхні інтереси не постраждають. На хаотичному і дуже криміналізованому ринку енергетики хоч-не-хоч, але потрібно шукати баланс інтересів та бути рівновіддаленим - принаймні в деклараціях. Новий міністр, судячи з його промовистої публічної мовчанки, поки що це розуміє, але, знову ж таки , побачимо.
предложения....... ??? хде вы шо вы делаете кроме всёплохо/всёнеправильно..... клоунов вер
нуть в цирк это пол-дела должна быть работоспособная реальная альтернатива а просто ки-
даться какахами это и мы могем.
таким чином Україна зекономить сотні міліонів грн.