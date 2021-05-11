"Нафтогаз" может вернуться к размещению евробондов в сентябре, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" отложил выпуск еврооблигаций из-за конъюнктуры рынка, но планирует подготовиться к их размещению в сентябре этого года.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в интервью НВ, передает Интерфакс-Украина.

"Из-за конъюнктуры рынка был отложен выпуск. Это не мое решение, оно было принято финансовым директором "Нафтогаза" Петрусом ван Дрилом. Мы сейчас будем делать все, чтобы быть готовыми к выпуску облигаций в сентябре", – сказал Витренко.

Он напомнил, что выпуск еврооблигаций из-за неблагоприятной конъюнктуры был также отложен в прошлом году.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце апреля сообщал, что его команда планировала выпуск еврооблигаций в первой половине мая, конференц-кол с инвесторами был запланирован на 29 апреля, когда Кабмин решил сменить руководство компании.

Коболев также отмечал, что размещение еврооблигаций было очень важным элементом для обеспечения "финансовой подушки", которая позволила бы "Нафтогазу" обеспечить энергобезопасность Украины путем наращивания запаса газа в подземных хранилищах.

Сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.

В октябре прошлого года НАК хотел выкупить долларовые еврооблигации на $335 млн, в первую очередь, с погашением в 2022 году, за счет выпуска новых семилетних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и выкупа.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В то же время с 5 мая объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако независимые члены набсовета обвинили Кабмин в нарушении процедуры смены главы компании и досрочно подали в отставку.

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.