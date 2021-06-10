Рожкова не планирует досрочно уходить из Нацбанка

Первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова планирует оставаться на должности как минимум ближайшие четыре года.

Об этом Рожкова сообщила в Facebook.

"Впереди еще как минимум четыре года в НБУ. Я очень благодарна всем, с кем работала и работаю, за вашу гражданскую и профессиональную позицию, за принципиальность, за преданность делу. Несмотря на то, что иногда бывает сложно, я с оптимизмом смотрю в наше совместное с Нацбанком будущее", – написала Рожкова.

Она отметила, что работает в Нацбанке уже шесть лет.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил Екатерину Рожкову на должность первого заместителем главы НБУ в июне 2018 года сроком на 7 лет.

После смены главы Нацбанка летом 2020 года Совет НБУ решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.