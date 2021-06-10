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Рожкова не планирует досрочно уходить из Нацбанка

Рожкова не планирует досрочно уходить из Нацбанка

Первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова планирует оставаться на должности как минимум ближайшие четыре года.

Об этом Рожкова сообщила в Facebook.

"Впереди еще как минимум четыре года в НБУ. Я очень благодарна всем, с кем работала и работаю, за вашу гражданскую и профессиональную позицию, за принципиальность, за преданность делу. Несмотря на то, что иногда бывает сложно, я с оптимизмом смотрю в наше совместное с Нацбанком будущее", – написала Рожкова.

Она отметила, что работает в Нацбанке уже шесть лет.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил Екатерину Рожкову на должность первого заместителем главы НБУ в июне 2018 года сроком на 7 лет.

После смены главы Нацбанка летом 2020 года Совет НБУ решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

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Джерело:  Facebook
НБУ (9266) Рожкова Катерина (266) керівництво (216)


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