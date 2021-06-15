НАПК потребовало отменить назначение Витренко главой "Нафтогаза" (обновлено)

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений ст. 26 закона "О предотвращении коррупции", в котором требуется отменить назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз" как незаконное.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, документ требует "отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому избран и назначен Юрий Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины", а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с главой правления "Нафтогаза" как незаконного".

Отмечается, что п. 1. ч.1 ст. 26 закона о предотвращении коррупции предусматривает, что после увольнения с публичной должности в течение года лице не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо проработало на должности до увольнения.

В НАПК подчеркнули, что такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.

По результатам мониторинга агентства относительно назначения бывшего заместителя министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза", указанная норма была нарушена.

"Так как во время исполнения обязанностей замминистра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года Юрий Витренко систематически принимал участие в подготовке решений относительно действий НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.

В частности НАПК упоминает письмо Витренко главе Минэкономики от 12 января о распоряжении Кабмина. В письме предлагалось дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающие передачу в сферу управления Минэнергетики пакета акций, который принадлежит "Нафтогазу".

Кроме того, 4 марта с подписью и.о. министра энергетики отправлено еще одно письмо в Минэкономики, которым предоставлялись предложения к проекту решения Кабмина об определении основных направлений деятельности "Нафтогаза" с целью развития рынка природного газа.

И также 27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабмина № 370-р об оценке работы наблюдательного совета и правления "Нафтогаза" в 2020 году. По результатам рассмотрения Витренко предложил признать их работу неудовлетворительной.

"Указанные предложения учтены в распоряжении №370-р – работа набсовета и правления общества в 2020 году признана неудовлетворительной, прекращены досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрия Витренко назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Однако, закон предусматривает, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года", – подытожили в НАПК.

В то же время сам глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал предписание главы НАПК незаконным и предвзятым.

"Для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Таких полномочий относительно "Нафтогаза" у меня не было. Также добавлю, что Минэнерго не был органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом, как и.о. я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабмином. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ", – цитирует Витренко Департамент коммуникаций "Нафтогаза".

Также Витренко назвал предписание главы НАПК примером "выборочного правосудия". Кроме того, он пообещал обжаловать документ в судебном порядке.

Позже министр юстиции Денис Малюська также подтвердил, что предписание главы НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде. По его словам, Нацагентство исполняет важную роль в реализации антикоррупционной политики, поэтому его позицию нельзя оставлять без внимания. Однако, министр юстиции отметил, что остается ряд вопросов, на которые документ не дает ответов. В частности, "какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Юрием Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено? Зачем отменять пункт 9 полностью, если оно касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?".

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.