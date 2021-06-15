Шмыгаль поручил подготовить план погашения долгов по зарплате перед врачами

Премьер-министр Денис Шмыгал поручил Министерству здравоохранению и Национальной службе здоровья срочно подготовить проект постановления о погашении задолженности перед медицинскими работниками.

Об этом он заявил во время совещания с Минздравом, Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики и НСЗУ.

"А также разобраться в причинах ее возникновения и принять меры, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем", – сообщил глава правительства в Telegram.

Кроме того, премьер поручил Минсоцполитики и Минфину проработать проект изменений в государственный бюджет по урегулированию ситуации с выплатой больничных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения ответственности чиновников за невыплату зарплат врачам, борющимся с COVID-19, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по их заработной плате.

Как сообщилось, в апреле Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Теперь Служба здоровья может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.

Кроме того, по состоянию на 10 июня задолженность Фонда социального страхования по выплате больничных составляет около 3 млрд грн. Возникновение задолженности объясняют со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительностью пребывания на больничном.