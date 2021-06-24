Евросоюз ввел санкции против российского миллиардера Гуцериева

ЕС ввел санкций против одного из богатейших людей РФ – Михаила Гуцериева, состояние которого российский Forbes оценивал в $2,5 млрд.

Он оказался в санкционном списке ЕС в отношении Беларуси за поддержку режима Александра Лукашенко, передает Интерфакс.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества.

К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

После этого Гуцериев объявил о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть", сообщили в пресс-службе компании.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.

Михаил Гуцериев – владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании –"Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.

Как сообщалось, Совет Европейского союза в четверг, 24 июня, ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

Ранее на этой неделе в ЕСвнесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

Санкции введены против белорусского режима в ответ на эскалацию нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Напомним, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.