Набсовет "Нафтогаза" отложил вопрос об отстранении Витренко

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления компании Юрия Витренко на одно из следующих заседаний.

Об этом говорится в сообщении набсовета по итогам заседания 24-25 июня.

При этом набсовет компании обратил внимание главы правления на необходимость коллегиального принятия решений.

"Независимые директора четко дали понять, что наблюдательный совет стремится к коллегиальному подходу к управлению компанией и в соответствии с Уставом компании решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение наблюдательному совету", – сказано в сообщении.

Кроме того, набсовет обратил внимание правления на необходимость соблюдения процедур в сфере принятия на работу и увольнения.

"Подчеркивается, что это возможно осуществлять исключительно с учетом функций и полномочий не только набсовета и правления, но и руководителей, непосредственно ответственных за работников, на которых влияет эта ситуация. Кроме того, набсовет обратился с требованием пересмотреть внутренние документы по вопросам комплаенса на предмет их приемлемости и устранения пробелов, которые могут существовать", – сказано в сообщении.

В свою очередь Юрий Витренко пообещал, что пересмотр стратегии и организационной структуры компании будет завершен к 1 июля.

"Завершение просмотра должно стать важным шагом вперед, поскольку такой пересмотр на самом деле замедляет текущую деятельность и создает неопределенность относительно будущего организационной структуры и стратегии группы. Многие трансформационные активности пока приостановлены, часть ключевых людей уже покинули организацию. Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше это повлияет на персонал компании, результаты деятельности "Нафтогаза" и его будущее", – указано в сообщении.

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Как сообщалось, 15 июня глава НАПК Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений ст. 26 закона "О предотвращении коррупции", в котором требуется отменить назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз" как незаконное.

НАПК пришел к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК и ожидает от правительства, как акционера "Нафтогаза", окончательного решения этого вопроса в ближайшее время.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.