Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров

Третий день подряд спотовая цена газа в Европе стабильно увеличивается на 4% в сутки на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в июле.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах закрылась на отметке $450 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Европа ожидает обострения дефицита газа – 6 июля остановится до 10 июля магистраль "Ямал-Европа", которая прокачивает в сутки около 100 млн куб. м газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки).

Наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,46% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 30 июня), что на 15,21 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Отказ "Газпрома" от бронирования транспортных мощностей через Украину на июль на аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими третий день подряд.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь.