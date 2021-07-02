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Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров

Третий день подряд спотовая цена газа в Европе стабильно увеличивается на 4% в сутки на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в июле.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах закрылась на отметке $450 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Европа ожидает обострения дефицита газа – 6 июля остановится до 10 июля магистраль "Ямал-Европа", которая прокачивает в сутки около 100 млн куб. м газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки).

Наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,46% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 30 июня), что на 15,21 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Отказ "Газпрома" от бронирования транспортных мощностей через Украину на июль на аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими третий день подряд.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7932) Європа (578) Тарифи на газ (714)


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а какой будет откат
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02.07.2021 10:19 Відповісти
Такого никогда не было летом, тут явно сговор и дело не только в одном Газпроме который поставляет 30% газа в ЕС.
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02.07.2021 10:37 Відповісти
Я не понимаю почему Норвегия не увеличивает поставки газа в Европу ? Почему Азербайджан не увеличит поставки, они ведь построили трубу через Турцию. США тоже имеет прекрасный шанс выкинуть Газпром с рынка поставками LNG. Похоже газовые компании решили подоить Европу и это в то время когда экономика до сих пор не оправилась от ковида и люди на подсосе сидят.
Самое паршивое, что Нафтогаз толком не начал закачку газа на зиму, и если так дальше пойдет, уже осенью нас ждет газ по 500 долларов на споте. Представляю что будет в платежках зимой, за газ и центральное отопление.
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02.07.2021 12:32 Відповісти
Это очень выгодно продавцам газа, вот взять Газпром, в 2020 он продал в ЕС 180 млрд кубов по цене 80-100. А в этом году он продаст ну допустим 150 млрд по цене 400-450, тут как минимум двойной профит. И остальные поставщики тоже не спешат увеличивать поставки создавая дефицит на рынке.
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02.07.2021 10:43 Відповісти
фрау меркель може насолодитися результатами и спокійно просувати "суто комерційний проект сп2"
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02.07.2021 11:38 Відповісти
"Кое кто" хорошо так вентилем крутит) Главное побольше Северных потоков. Главное монополизировать рынок. А потом можно половину этих потоков и вовсе на вечный "ремонт" поставить и тупо гнать меньшие обьемы за двойную цену. Отличный профит, особенно для тек у кого с добычей газа и разработкой новых месторождение явно наметился напряг и в ближайшие годы обьемы будут только падать.
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02.07.2021 13:19 Відповісти
А почему никто не говорит
Операторы свой газ используют для изготовления продукции
Цена $180 а в стоимость товара закладывают $450
Навар класс а в ком услуги газ з европы
Тоже с наааром
Зачем морочить голову с увеличением добычи
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02.07.2021 14:44 Відповісти
Не захотели прокачивать газ теперь ловите
Российская цена плюс цена любимого вами ес /без стеснения /
Нашим операторам это выгодго
Например /наценка 10% на цене 200$ и 450$ совсем разные
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02.07.2021 14:49 Відповісти

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