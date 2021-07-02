Цены на газ в Европе превысили $450 за тысячу кубометров
Третий день подряд спотовая цена газа в Европе стабильно увеличивается на 4% в сутки на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в июле.
Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах закрылась на отметке $450 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.
Европа ожидает обострения дефицита газа – 6 июля остановится до 10 июля магистраль "Ямал-Европа", которая прокачивает в сутки около 100 млн куб. м газа. С 13 по 23 июля пройдет ежегодное техобслуживание газопровода "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки).
Наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,46% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 30 июня), что на 15,21 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Отказ "Газпрома" от бронирования транспортных мощностей через Украину на июль на аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими третий день подряд.
Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.
У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь.
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Самое паршивое, что Нафтогаз толком не начал закачку газа на зиму, и если так дальше пойдет, уже осенью нас ждет газ по 500 долларов на споте. Представляю что будет в платежках зимой, за газ и центральное отопление.
Операторы свой газ используют для изготовления продукции
Цена $180 а в стоимость товара закладывают $450
Навар класс а в ком услуги газ з европы
Тоже с наааром
Зачем морочить голову с увеличением добычи
Российская цена плюс цена любимого вами ес /без стеснения /
Нашим операторам это выгодго
Например /наценка 10% на цене 200$ и 450$ совсем разные