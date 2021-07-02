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Цены на газ в Украине установили исторический максимум

Цены на газ в Украине установили исторический максимум

Цены на газ на украинском рынке в ходе торгов 1 июля превысили 15 тыс. грн за тысячу кубометров, что является новым абсолютным рекордом.

Как сообщает издание ExPro, по сравнению с 30 июня цены выросли в среднем на 11-12% или на 1,5 тыс. грн за куб.м.

Отмечается, что темп роста цен в Украине даже выше, чем в Европе, где за сутки газ подорожал на почти 5%.

Кроме того, газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе, что теоретически должно было бы делать импорт экономически невыгодным. Однако, импорт газа с начала июля вырос втрое – до 15,8 млн куб м. По информации издания, импортирует НАК "Нафтогаз Украины".

Причины для роста цен на газ в Украине – высокий спрос на фоне ограниченного предложения и рост котировок в Европе. Газ в Европе дорожает, прежде всего, в связи с тем, что российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль, когда газопроводы "Ямал" и "Северный поток" будут отключены для технического обслуживания.

Напомним, цены на газ в Европе достигли $450 за тысячу кубометров

Автор: 

Джерело:  ExPro
газ (7932) Тарифи на газ (714)


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Топ коментарі
+7
и шо там зебилье орало что "газ по 8.8 грн - это ограбление"?
теперь будут платить по 15 и "думать" что "во всем виноват Госдеп Порошенко".. бо им так по зомбоящиук скажут...
А заодно и цену на полвареника посмотрят - шоб уже нажрались вдосталь.. хотя бы видосиками от осла оманського))
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02.07.2021 13:57
+7
Украинский газ должен быть дешевым для Украинцев и независимо от мирового рынка!!!
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02.07.2021 14:35
+6
Україна має більш ніж достатньо газу для повного задоволення всіх потреб населення. Крім того в нас простоюють блоки на АЕС. Але, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, НАФТОГАЗ ТУПО РОЗПРОДУЄ ЗАПАСИ З МЕТОЮ ХАПНУТИ. Але ж потім це стане приводом для різкого збільшення ціни газу для населення. Висновок: корумповані і тупі жидобільшовики ЗЕ планують за три наступні роки знищити економіку України і емігрувати з награбованим в Ізраїль... Але ми їх і там дістанемо!!!
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02.07.2021 15:39
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Как сообщает издание ExPro, по сравнению с 30 июня цены выросли в среднем на 11-12% или на 1,5 тыс. грн за куб.м.
Источник: https://biz.censor.net/n3274697

Цензор, может "на 1,5 тыс. грн. за 1000 куб. м ?"
Или "на 1,5 грн. за куб. м" ?

но не 1500 грн. / куб - это же явный бред . . . Кто у Вас там за редактирование новостей отвечает, за корректуру текста ?
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02.07.2021 13:20 Відповісти
Зараз потрібно продавати газ зі сховищ, поки він коштує дорого! А потім коли ціна обвалиться, закуповувати газ у сховища!
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02.07.2021 18:50 Відповісти
Ну а шо? Логічно. ))
І так по колу.
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02.07.2021 19:21 Відповісти
Україна має розпочати розпродаж газу зі сховищ і це зіб'є ціни на газ на європейському ринку і дозволить американцям за 1-2 місяці підігнати газ з США і збити ціни надовго і путін опиниться у сраці бо не отримає грошей від продажу газу і втратить європейський ринок і змушений буде законсервувати ще 1000 свердловин, як він це робив під час зупинки транзиту газу через Україну!
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02.07.2021 19:26 Відповісти
и шо там зебилье орало что "газ по 8.8 грн - это ограбление"?
теперь будут платить по 15 и "думать" что "во всем виноват Госдеп Порошенко".. бо им так по зомбоящиук скажут...
А заодно и цену на полвареника посмотрят - шоб уже нажрались вдосталь.. хотя бы видосиками от осла оманського))
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02.07.2021 13:57 Відповісти
Украинский газ должен быть дешевым для Украинцев и независимо от мирового рынка!!!
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02.07.2021 14:35 Відповісти
Доступним а не дешевим. Халяви не має бути за будь якої влади.
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02.07.2021 15:40 Відповісти
дабы даже тебе было понятнее, смотри - оценки в школе ты получаешь на протяжении года, а табель - раз в год. Так вот, оценка в табеле формируется на основании твоих оценок на протяжении года. Так тебе понятнее? Обращайся!
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02.07.2021 17:21 Відповісти
Да, пока по 7.9 газ. Но, что то мне подсказывает, что скоро начнут ныть про высокие цены в Европе чтобы незаконно поднять цены. А вот за отопление зимой чувствую цена будет космическая, у меня и так долг 10000 из за того, что в Одессе эти поцы год платежки не высылали за центральное отопление.
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02.07.2021 15:15 Відповісти
Так у Европі дійсно - ціни високі . І тому , ціни для українського споживача теж ростимуть . Адже наші ціни , прив'язані до біржових , европейських . Росте ціна там - росте і в нас ,, і навпаки .
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02.07.2021 16:17 Відповісти
Це все більш стає нагадувати відкупні *****, щоб він не напав
Вам так не здається?
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03.07.2021 19:38 Відповісти
Я вважаю що газ, і ціни на нього ,не впливають на шизофренечне бажання ***** - підкорити Україну . Газ це лише - один з видів кацапської зброї , задіяної проти нас .. .
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03.07.2021 19:52 Відповісти
може і так але я про те що за наш кошт намагаються його задобрити
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09.07.2021 23:54 Відповісти
Україна має більш ніж достатньо газу для повного задоволення всіх потреб населення. Крім того в нас простоюють блоки на АЕС. Але, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, НАФТОГАЗ ТУПО РОЗПРОДУЄ ЗАПАСИ З МЕТОЮ ХАПНУТИ. Але ж потім це стане приводом для різкого збільшення ціни газу для населення. Висновок: корумповані і тупі жидобільшовики ЗЕ планують за три наступні роки знищити економіку України і емігрувати з награбованим в Ізраїль... Але ми їх і там дістанемо!!!
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02.07.2021 15:39 Відповісти
три роки? щонайменше вісім!
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03.07.2021 13:06 Відповісти
Сговор евреев у власти..
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02.07.2021 15:52 Відповісти
. Кацапня воду каламутить , а европейці панікують . В результаті чого і росте ціна .
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02.07.2021 16:20 Відповісти
Германия подготавливает европу
для подачи газа через сп-2
Чем больше цена тем больше маржа германии
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02.07.2021 16:56 Відповісти
Так... Давай разбираться по порядку и начнём с вопроса: А почему предложение ограничено? В мире чё мало газа? Или его кроме как из рос трубы взять неоткуда? И наверно деньги которые сдерут с нас таки пойдут на то, чтобы предложение в Украине перестало быть ограниченым?
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02.07.2021 19:13 Відповісти
Боюсь даже загадывать что будет ближе к зиме, очень мутная история с таким резким повышением цены. Указывают причиной отказ Газпрома от дополнительной прокачки, но ведь это капля в море потребления ЕС.
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02.07.2021 23:22 Відповісти
Схоже на откупні *****
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03.07.2021 19:40 Відповісти
Страшно представить какая Ж нас ждет в отопительный сезон.

Если добавить рост цен на все и угрозу дефолта то боюсь машина времени нас переместит в лихие 90-е. Уррра товаоищи - вспомним молодость 🤣🤣🤣
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03.07.2021 11:07 Відповісти

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