Цены на газ в Украине установили исторический максимум
Цены на газ на украинском рынке в ходе торгов 1 июля превысили 15 тыс. грн за тысячу кубометров, что является новым абсолютным рекордом.
Как сообщает издание ExPro, по сравнению с 30 июня цены выросли в среднем на 11-12% или на 1,5 тыс. грн за куб.м.
Отмечается, что темп роста цен в Украине даже выше, чем в Европе, где за сутки газ подорожал на почти 5%.
Кроме того, газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе, что теоретически должно было бы делать импорт экономически невыгодным. Однако, импорт газа с начала июля вырос втрое – до 15,8 млн куб м. По информации издания, импортирует НАК "Нафтогаз Украины".
Причины для роста цен на газ в Украине – высокий спрос на фоне ограниченного предложения и рост котировок в Европе. Газ в Европе дорожает, прежде всего, в связи с тем, что российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль, когда газопроводы "Ямал" и "Северный поток" будут отключены для технического обслуживания.
Напомним, цены на газ в Европе достигли $450 за тысячу кубометров.
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Источник: https://biz.censor.net/n3274697
Цензор, может "на 1,5 тыс. грн. за 1000 куб. м ?"
Или "на 1,5 грн. за куб. м" ?
но не 1500 грн. / куб - это же явный бред . . . Кто у Вас там за редактирование новостей отвечает, за корректуру текста ?
І так по колу.
теперь будут платить по 15 и "думать" что "во всем виноват
ГосдепПорошенко".. бо им так по зомбоящиук скажут...
А заодно и цену на полвареника посмотрят - шоб уже нажрались вдосталь.. хотя бы видосиками от осла оманського))
Вам так не здається?
для подачи газа через сп-2
Чем больше цена тем больше маржа германии
Если добавить рост цен на все и угрозу дефолта то боюсь машина времени нас переместит в лихие 90-е. Уррра товаоищи - вспомним молодость 🤣🤣🤣