Цены на газ в Украине установили исторический максимум

Цены на газ на украинском рынке в ходе торгов 1 июля превысили 15 тыс. грн за тысячу кубометров, что является новым абсолютным рекордом.

Как сообщает издание ExPro, по сравнению с 30 июня цены выросли в среднем на 11-12% или на 1,5 тыс. грн за куб.м.

Отмечается, что темп роста цен в Украине даже выше, чем в Европе, где за сутки газ подорожал на почти 5%.

Кроме того, газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе, что теоретически должно было бы делать импорт экономически невыгодным. Однако, импорт газа с начала июля вырос втрое – до 15,8 млн куб м. По информации издания, импортирует НАК "Нафтогаз Украины".

Причины для роста цен на газ в Украине – высокий спрос на фоне ограниченного предложения и рост котировок в Европе. Газ в Европе дорожает, прежде всего, в связи с тем, что российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль, когда газопроводы "Ямал" и "Северный поток" будут отключены для технического обслуживания.

Напомним, цены на газ в Европе достигли $450 за тысячу кубометров.