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Суд приостановил второе предписание НАПК об увольнении главы "Нафтогаза"

Суд приостановил второе предписание НАПК об увольнении главы

Окружной административный суд Киева (ОАСК) в качестве обеспечительной меры по иску главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес набсовета "Нафтогаза" о прекращении контракта с Витренко.

Такое решение суд принял 5 июля, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании напоминают свою позицию, что НАПК для прекращения трудового договора с председателем правления компании должно было обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательному совету "Нафтогаза".

Как сообщалось, 1 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный.

Ранее глава НАПК Александр Новиков также внес предписание Кабмину с требованием отменить назначение Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" как незаконное. НАПК пришло к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК. Однако, в конце июня наблюдательный совет отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко на одно из следующих заседаний.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Автор: 

наглядова рада (559) НАЗК (511) Вітренко Юрій (264) Окружний адмінсуд Києва (152)


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Топ коментарі
+2
клятий порошенко
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05.07.2021 21:44
+1
А что если Набсовет, не ссылаясь ни на какие предписания, соберется и промто уволит Витренку с председателей? Опять Портнову поставят задачу -обжаловать в Окружном суде?
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06.07.2021 01:19
+1
Ну и живучий.... ни чего его не берет-заговоренный наверное.
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06.07.2021 09:03
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клятий порошенко
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05.07.2021 21:44 Відповісти
А что если Набсовет, не ссылаясь ни на какие предписания, соберется и промто уволит Витренку с председателей? Опять Портнову поставят задачу -обжаловать в Окружном суде?
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06.07.2021 01:19 Відповісти
Ну и живучий.... ни чего его не берет-заговоренный наверное.
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06.07.2021 09:03 Відповісти
Новиков принял от Коболева лям, чтобы наехать на Витренко
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06.07.2021 14:28 Відповісти
А Вовк от Витренка, чтобы отбиться от Коболева))
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06.07.2021 14:40 Відповісти
Новиков продажный пшонковский выкормыш, теперь амерам служит
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06.07.2021 15:28 Відповісти
Нормально Новиков в НАЗК бабло стрижет под госдеповской крышей
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06.07.2021 15:41 Відповісти
НАЗК при Новикове превратилось в отмывочную машину для грязных денег чиновников
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06.07.2021 15:53 Відповісти
Новиков в НАЗК хорошо устроился, шинкует капусту на декларациях круглосуточно
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06.07.2021 16:19 Відповісти
Ахаха..Пшонковский прокурор-коррупционер борется с коррупцией под американским флагом. Эпичненько )
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06.07.2021 16:31 Відповісти
Кто назначил этого пшонковского выкормыша в НАЗК? Кто имеет долю с его коррупционной деятельности?
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06.07.2021 16:42 Відповісти
Новиков помогает американцам отжать у Украины крупнейшую госкомпанию, заодно у Коболева взял немного американских гривен)
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06.07.2021 16:56 Відповісти

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