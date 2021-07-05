Минагрополитики спрогнозировало рост экспорта зерновых до рекордных значений, – ЕБА

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает восстановления объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур Украиной в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) до показателей 2019/2020 МГ, ведомство прогнозирует в текущем МГ их экспорт на уровне 56 млн тонн при урожае в 75,8 млн тонн, что близко к рекордному экспорту зерновых в 2019/2020 МГ, который составил 57,2 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.

Согласно сообщению, в 2021/2022 МГ экспорт зерновых и зернобобовых вырастет на четверть по сравнению с предварительными данными за 2020/2021 МГ – с 44,63 млн тонн до 56 млн тонн.

Ранее со ссылкой на предварительные данные Минагрополитики сообщалось, что экспорт Украиной зерновых и зернобобовых культур в 2020/2021 МГ сократился на 21,3% по сравнению с 2019/2020 МГ – до 44,63 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом экспорт пшеницы в 2020/2021 МГ снизился на 18,9% по сравнению с 2019/2020 МГ – до 16,44 млн тонн, кукурузы – на 23,9%, до 23,06 млн тонн, ячменя – на 17,1%, до 4,21 млн тонн, экспорт муки – в 2,6 раза, до 0,13 млн тонн.

Глава Минагрополитики Роман Лещенко в мае 2021 года сообщил, что урожай зерновых и масличных культур в 2021/2022 МГ может превысить 100 млн тонн, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и сои.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 МГ на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 96,25 млн. тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.

По данным ассоциации зернотрейдеров, Украина получит один из лучших урожаев, если погодные условия в дальнейшем будут благоприятными. Экспорт в 2021/2022 МГ может достичь 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне УЗА прогнозирует 46,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.

Напомним, в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

В 2019 году Украина собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).