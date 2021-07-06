Прогноз экспорта зерновых от УЗА превысил ожидания Минагрополитики

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает объемы экспорта зерновых (пшеницы, кукурузы и ячменя) Украиной в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) в 57,5 млн тонн, что на 28,8% выше результатов 2020/2021МГ

Об этом говорится в сообщении Украинской зерновой ассоциации, передает Интерфакс-Украина.

"По нашим предварительным оценкам, более оптимистичными, чем у министерства, экспорт зерновых (пшеницы, кукурузы и ячменя) в этом сезоне может достичь 57,5 млн тонн при урожае 74,5 млн тонн", – уточнила пресс-служба организации УЗА, комментируя прогноз Минагрополитики, согласно которому в 2021/2022МГ экспорт данных культур может достичь 56 млн тонн при урожае в 75,8 млн тонн.

Ассоциация также предоставила к сравнению данные Международного зернового совета (International Grains Council, IGC), в последнем отчете которого экспорт зерновых из Украины в нынешнем МГ прогнозируется на уровне 55,4 млн тонн при урожае 76,2 млн тонн.

Пресс-служба организации зернотрейдеров уточнила, что общий экспорт зерновых культур вместе с масличными в 2021/2022МГ может превысить 62 млн тонн при их валовом урожае более 100 млн тонн.

УЗА также прокомментировала подписание 5 июля меморандума о взаимопонимании на 2021/2022 МГ между участниками зернового рынка и Министерством аграрной политики и продовольствия. По данным ее пресс-службы, приложение к меморандуму, в котором указываются предельные объемы экспорта с/х продукции, будет подписано после того, как станут известны объемы собранного урожая.

"Профильное министерство и участники зернового рынка традиционно подписывают Меморандум с началом нового зернового сезона. Предельные объемы экспорта согласуются позже, когда уже известны показатели собранного урожая той или иной культуры", – отметила пресс-служба УЗА.

Как сообщалось, Минагрополитики ожидает восстановления объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур Украиной в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) до показателей 2019/2020 МГ, ведомство прогнозирует в текущем МГ их экспорт на уровне 56 млн тонн при урожае в 75,8 млн тонн. По данным ведомства, в 2021/2022 МГ экспорт зерновых и зернобобовых вырастет на четверть по сравнению с предварительными данными за 2020/2021 МГ – с 44,63 млн тонн до 56 млн тонн.

Участники зернового рынка и Министерство аграрной политики и продовольствия 5 июля подписали меморандум о взаимопонимании на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, июль-июнь). Этот документ стороны заключают ежегодно начиная с 2011 года для сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины.

Стороны в январе 2021 года рынка согласовали предельный объем экспорта кукурузы на предыдущий 2020/2021 маркетинговый год (МГ) в размере 24 млн тонн и внесли соответствующие изменения в приложение к меморандуму о взаимопонимании между участниками зернового рынка. До этого в зерновом меморандуме на минувший МГ, подписанный в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.

Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка 5 июля возглавил Международный зерновой совет (International Grains Council, IGC) до 2022 года. Украина в ходе своего председательства в IGC будет заинтересована в повышении прозрачности рынков и торгового сотрудничества на мировых рынках зерна, масличных культур и риса.

Украинская зерновая ассоциация – объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинского зерновой продукции.