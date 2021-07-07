Набсовет "Нафтогаза" не смог рассмотреть увольнение Витренко из-за решения Окружного админсуда

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не рассматривал вопрос прекращения контракта с главой правления компании Юрием Витренко.

Об этом представитель правительства в набсовете "Нафтогаза" Наталья Бойко сообщила на своей странице в сети Facebook.

Она обнародовала текст заявления набсовета по результатам вчерашнего заседания, согласованный всеми его членами.

Согласно заявлению набсовет "Нафтогаза" планировал на внеочередном заседании принять решения во исполнение предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое ранее направило предписание о расторжении контракта с Витренко.

Однако во время заседания набсовет принял во внимание, что действие предписания НАПК от 1 июля, было остановлено 5 июля постановлением Окружного административного суда Киева по обращению самого Витренко.

"Учитывая это мы выражаем свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением председателя правления, которая имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована при переизбрании наблюдательного совета Компании в мае 2021 года", – подчеркивается в заявлении набсовета.

Как сообщалось, 1 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный. Однако Витренко обжаловал предприсание НАПК в Окружном административном суде Киева (ОАСК), который 5 июля в качестве обеспечительной меры по иску приостановил кго действие.

Читайте также: Витренко признал нарушение "определенных западных стандартов" при смене главы "Нафтогаза"

Ранее глава НАПК Александр Новиков также внес предписание Кабмину с требованием отменить назначение Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" как незаконное. НАПК пришло к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК. Однако, в конце июня наблюдательный совет отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко на одно из следующих заседаний.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.