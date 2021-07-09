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Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ. ВИДЕО

Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ. ВИДЕО

Финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, обвинения по дело за год никому не предъявлены, а Офис генпрокурора засекретил решения судов по уголовному делу.

В частности, предыдущие решения судов по этому делу исчезли из публичной части судебного реестра.

Кроме того, круглосуточный домашний арест Николая Гонты весноя 2021 года отменил Печерский районный суд Киева. Вместо него основателю пирамиды назначили самую мягку. меру пресечения − личное обязательство. При чем это решение суда также отсутствует в публичной части судебного реестра. Оттуда также исчезли постановления об аресте земельных участков и домов на острове под Киевом (остров связан с семьей Гонты и мог быть способом легализации средств от пирамиды).

Доступ к опубликованным ранее судебным решениям ограничен на основании постановления Офиса генпрокурора от 9 июня 2021 года.

Кроме того, журналисты вяснили, что с момента объявления подозрений Николаю Гонте, его жене Елене и главному бухгалтеру прошел почти год, однако обвинения до сих пор не предъявлены и досудебное расследование не завершено.

При этом магазины B2B Jewelry продолжают работать − проект продолжает продавать украшения под обещания вернуть их полную стоимость, оставить украшение и доплатить проценты. Во время визита журналистов в магазин одна из посетительниц принесла в кассу 137 тыс. грн.

Также редакция обнаружила, что в B2B Jewelry появился клон − Cancri Jewelry. Аналогичная сеть, продающая драгоценные камни с обещанием выплаты процентов. Она позиционирует себя как турецкий ювелирный дом, однако ориентируется на украинскую аудиторию. Недавно Cancri Jewelry представили в Одессе, на инстаграм-страницу сети подписана менеджер по коммуникациям B2B Jewelry, а сам Николай Гонта в интервью признал, что "не юридически" владеет бизнесом в Турции.

В то же время на острове, арестованном в рамках производства, продолжается строительство коттеджей. Журналисты Bihus.Info заметили там автомобили, зарегистрированные на сына Гонты Александра и благотворительный фонд "Зимородок" жены Гонты (фонд фигурирует в производстве как часть пирамиды B2B Jewelry).

Для оплаты онлайн B2B Jewelry теперь использует новосозданное ООО "Голдмайстер". Фирма оформлена на жителя Ладыжина Дмитрия Александренко. Согласно реестру судебных решений, он привлекался к уголовной ответственности за разбойное ограбление.

Как сообщалось, в сентябре минувшего года СБУ заявляла, что три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения. Совладельцев B2B Jewelry подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

В СБУ сообщали, что отганизаторы этой финансовой "пирамиды" обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. В августе 2020 года а были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. СБУ также утверждала, что суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

Напомним, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта прошлого года публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Проект B2B Jewelry имел все признаки финансовой пирамиды. Еще до расследования СБУ журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

Автор: 

Джерело:  Bihus.Info
шахрайство (317) піраміда (16) СБУ (1540)


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Топ коментарі
+8
як завжди бабло перемогло і зло і СБУ разом із владою і "самим" чесним судом.
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09.07.2021 14:42
+8
Ну если они и вправду украли 250 млн $ , то кто ж их посадит?
Наши суды/прокуратура/сбу стоят гораздо меньше.
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09.07.2021 17:50
+5
Пусть работае .если лохи хотят этого.налоги же платит))
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09.07.2021 14:49
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як завжди бабло перемогло і зло і СБУ разом із владою і "самим" чесним судом.
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09.07.2021 14:42 Відповісти
Пусть работае .если лохи хотят этого.налоги же платит))
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09.07.2021 14:49 Відповісти
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь, и делай с ним што хош!"
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09.07.2021 16:38 Відповісти
А чем єта развлекуха хуже выборов депутата,президента.....
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09.07.2021 17:09 Відповісти
На Рашка - ничем.
А в Украине, иногда и Пороха выбирают, вопреки обычному идиотизму.
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10.07.2021 12:22 Відповісти
Выбирать президентом министра правительства Азарова при президенте Януковича после того, как Янукович с Азаровым бежали из страны после революции - да, ни разу не идиотизм.
Коррумпированная шобла после выборов-2014 облегченно вздохнула - "наш человек, ничего не изменится".
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12.07.2021 10:27 Відповісти
Ну если они и вправду украли 250 млн $ , то кто ж их посадит?
Наши суды/прокуратура/сбу стоят гораздо меньше.
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09.07.2021 17:50 Відповісти
сбу теперь доит жуликов, поршы надо заправлять ...
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09.07.2021 18:57 Відповісти
Ой, як дива. Ось Вам ТУПИЙ лохотрон. 370 000 грн !!!! Головний приз
https://rodyna.com.ua/
отримав СМС "На ваше імя оформлено переказ коштів. Тел 0800300285"

Перезвонив їм. Вимагають ПІБ, повну адресу, рік народження, повну адресу. Після цього - з Вами звяжеться призова комісія.

А ось і призова комісія
0800305010

Мене визнали "переможцем", але для того щоб прийняти "участь" треба купити сувенірної продукціїї.

Це все в нас тут, в Україні.
Їх коди
37688872

32443295

Регулрний "обзвін" від призової комісії. Ось вони лохотрони,які не ховаються
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09.07.2021 19:19 Відповісти
нужно уметь делиться. а на счет пирамиды, это Вы зря. это простой лохотрон под присмотром с верху. подняли шум потому что не башлял или башлял не всем. и к стати. лохов на его век хватит с избытком.
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09.07.2021 20:23 Відповісти
Очевидно, Шефир лично курирует... Его не слышно. Ведь должен же он чем-то заниматься?
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09.07.2021 21:49 Відповісти
Та яке лять СБУ??? Хто там головний "фісКал"? Гетьманцев?.. так чому не розбирається з цими аферами які 0 податківЮ через свої схемки... чи він в долі?!
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09.07.2021 21:49 Відповісти
а всё патамушта Бубочка имитатор
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09.07.2021 23:45 Відповісти
это-же праздник какой-то
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10.07.2021 07:51 Відповісти
Отечественный ОСТАП БЕНДЕР!!!!!!!🟦🟨Красиво разводит ,глупых. Грамм серебра стоит 10 гривен , продают изделие за 5800 весом 5 грамм .А сертификаты с 400% прибылью .пипец….
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10.07.2021 09:50 Відповісти
Но Лох же рассказывал, что Баканов с Венедиктовой - два честнейший профессионала...
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10.07.2021 10:32 Відповісти
Видимо и СБУ и СНБО, это потешные команды, заточенные на создание "информационной волны". А под "волной" - тарифы, инфляция и уровень жизни. Обсасывай, рванина крутые решения! У кассы.
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10.07.2021 19:36 Відповісти
Страны нет
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10.07.2021 23:26 Відповісти
Лох не мамонт , он не вымрет.
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11.07.2021 06:45 Відповісти

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