Пирамида B2B Jewelry продолжает работать спустя год после обысков СБУ. ВИДЕО

Финансовая пирамида B2B Jewelry, о блокировании работы которой СБУ заявляла в августе 2020 года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, обвинения по дело за год никому не предъявлены, а Офис генпрокурора засекретил решения судов по уголовному делу.

В частности, предыдущие решения судов по этому делу исчезли из публичной части судебного реестра.

Кроме того, круглосуточный домашний арест Николая Гонты весноя 2021 года отменил Печерский районный суд Киева. Вместо него основателю пирамиды назначили самую мягку. меру пресечения − личное обязательство. При чем это решение суда также отсутствует в публичной части судебного реестра. Оттуда также исчезли постановления об аресте земельных участков и домов на острове под Киевом (остров связан с семьей Гонты и мог быть способом легализации средств от пирамиды).

Доступ к опубликованным ранее судебным решениям ограничен на основании постановления Офиса генпрокурора от 9 июня 2021 года.

Кроме того, журналисты вяснили, что с момента объявления подозрений Николаю Гонте, его жене Елене и главному бухгалтеру прошел почти год, однако обвинения до сих пор не предъявлены и досудебное расследование не завершено.

При этом магазины B2B Jewelry продолжают работать − проект продолжает продавать украшения под обещания вернуть их полную стоимость, оставить украшение и доплатить проценты. Во время визита журналистов в магазин одна из посетительниц принесла в кассу 137 тыс. грн.

Также редакция обнаружила, что в B2B Jewelry появился клон − Cancri Jewelry. Аналогичная сеть, продающая драгоценные камни с обещанием выплаты процентов. Она позиционирует себя как турецкий ювелирный дом, однако ориентируется на украинскую аудиторию. Недавно Cancri Jewelry представили в Одессе, на инстаграм-страницу сети подписана менеджер по коммуникациям B2B Jewelry, а сам Николай Гонта в интервью признал, что "не юридически" владеет бизнесом в Турции.

В то же время на острове, арестованном в рамках производства, продолжается строительство коттеджей. Журналисты Bihus.Info заметили там автомобили, зарегистрированные на сына Гонты Александра и благотворительный фонд "Зимородок" жены Гонты (фонд фигурирует в производстве как часть пирамиды B2B Jewelry).

Для оплаты онлайн B2B Jewelry теперь использует новосозданное ООО "Голдмайстер". Фирма оформлена на жителя Ладыжина Дмитрия Александренко. Согласно реестру судебных решений, он привлекался к уголовной ответственности за разбойное ограбление.

Как сообщалось, в сентябре минувшего года СБУ заявляла, что три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения. Совладельцев B2B Jewelry подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

В СБУ сообщали, что отганизаторы этой финансовой "пирамиды" обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. В августе 2020 года а были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. СБУ также утверждала, что суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

Напомним, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта прошлого года публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Проект B2B Jewelry имел все признаки финансовой пирамиды. Еще до расследования СБУ журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.