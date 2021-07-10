Цены на газ в Европе вновь превысили $450 за тысячу кубометров

Цена газа с поставкой в понедельник, 12 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $451 с $414 днем раньше.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $281 за тысячу кубометров, передает Интерфакс.

Напомним, стоимость газа с поставкой 9 июля на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $417 за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт "на день вперед" дешевел, опустившись 7 июля до примерно $399 за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до $466 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.

Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. "Ямал-Европа" остановился 6 июля, с 13 июля остановится "Северный поток".