Крупнейшие госпредприятия завершили первый квартал с прибылью в 25 миллиардов

Восемь из 15 крупнейших государственных предприятий за три месяца 2021 года получили общую прибыль в 25 млрд грн.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих компаний, сообщает проект "Марлин".

Наибольшую прибыль получили: "Нафтогаз" на сумму 12,6 млрд грн, "Оператор газотранспортной системы Украины" – 4,7 млрд грн, "Укрэнерго" – 3,7 млрд грн и "Укргидроэнерго" – 2,2 млрд грн.

В то же время наибольшие убытки получили железнодорожники и авиаотрасль, которые объясняют негативные результаты последствиями COVID-19.

В частности, первый квартал "Укрзализныця" завершила с 1,7 млрд грн убытков, "Украэрорух" – 205,8 млн грн и аэропорт "Борисполь" – 196,7 млн грн.

Общий убыток семи предприятий составил около 2,4 млрд грн.

Приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии топ-15 госпредприятий можно будет сделать по результатам всего 2021 года.

Джерело:  "Марлин"
Нафтогаз (3348) прибуток (1836) Укренерго (2040) Оператор ГТС (462)
Підняли тарифи і прибуток! Клас!. В ринкових умовах усе збиткове.
12.07.2021 11:53 Відповісти
Піднядли тарифи і тепер доповідають про прибуток? Сподіваюсь, коли кончений наркоман Зеленський здохне від передозу, ви його в цих грошах закопаєте, бо йому їх завжди не вистачало.
12.07.2021 15:16 Відповісти
Общий уровень задолженности за коммунальные услуги состоянием на 01.07.20201 г. 79.9 млрд. гривенза газ - 34,3 млрд грн за отопление и горячую водe - 30,6 млрд грнза воду - 6,9 млрд грн за електроенергію - 8,1 млрд грн Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с 2020 года составил 33,6%При этомПо состоянию на 01.07.2021 г. задолженность банков перед НБУ по рефинансу составил 117.674 млрд .гривен.Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат. Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен. При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен. Вот им долги спишут, а нам нет .
12.07.2021 16:50 Відповісти
Строк позивної давності 3 роки. Тому комунальщики і не рипаються після цього.
12.07.2021 20:35 Відповісти
Ничего, и этих потребителей научат платить. Нельзя потреблять и не платить. Такого нету нигде.
12.07.2021 22:33 Відповісти

