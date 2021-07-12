Крупнейшие госпредприятия завершили первый квартал с прибылью в 25 миллиардов

Восемь из 15 крупнейших государственных предприятий за три месяца 2021 года получили общую прибыль в 25 млрд грн.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих компаний, сообщает проект "Марлин".

Наибольшую прибыль получили: "Нафтогаз" на сумму 12,6 млрд грн, "Оператор газотранспортной системы Украины" – 4,7 млрд грн, "Укрэнерго" – 3,7 млрд грн и "Укргидроэнерго" – 2,2 млрд грн.

В то же время наибольшие убытки получили железнодорожники и авиаотрасль, которые объясняют негативные результаты последствиями COVID-19.

В частности, первый квартал "Укрзализныця" завершила с 1,7 млрд грн убытков, "Украэрорух" – 205,8 млн грн и аэропорт "Борисполь" – 196,7 млн грн.

Общий убыток семи предприятий составил около 2,4 млрд грн.

Приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии топ-15 госпредприятий можно будет сделать по результатам всего 2021 года.