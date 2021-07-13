СБУ обнаружила схему занижения платы за использование вагонов "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале "Укрзализныци". Чиновники искусственно занижали стоимость транспортных услуг госпредприятия в интересах аффилированных бизнес-структур.

Как сообщает пресс-центр СБУ, согласно проведенной в рамках уголовного производства судебно-экономической экспертизе, сделка нанесла государству ущерб почти на 7,5 млн грн.

По предварительным данным следствия, один из руководителей филиала организовал механизм уклонения предпринимателей от уплаты установленной суммы платежей за использование подвижного состава "Укрзализныци". Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

Установлено, что для перевозки грузов одного из промышленных предприятий чиновники выделяли платформы с дополнительным технологическим оборудованием. При этом в бухгалтерские документы вносили цены как за эксплуатацию обычных вагонов, не предназначенных для транспортировки промышленного сырья.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

По материалам СБУ высокопоставленному должностному лицу структурного подразделения госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила нелегальную схему продажи щебня в "Укрзализныце" на 1 млн грн в месяц.