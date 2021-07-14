Путин и Лукашенко хотят совместно обойти санкции Евросоюза и США

Президент РФ Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко во время встречи договорились принять совместный план противодействия санкциям Запада.

Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

"Одним из поводов для ее (встречи) проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействие санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России. Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге", - рассказала Эйсмонт.

По ее словам, "правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям".

"Международная повестка - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США, Украины. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", - добавила Эйсмонт.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

ЕС также внес в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Протасевича и его подруги Софии Сапеги.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада