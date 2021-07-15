Евросоюз готов расширить санкции против Беларуси

Евросоюз готов рассмотреть расширение санкций в отношении Беларуси из-за "новой широкомасштабной атаки на независимые голоса в стране".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Европейская правда.

Боррель подчеркнул, что обыски 14 июля по месту жительства и в офисах были нацелены на длинный список правозащитных, образовательных и политических групп и организаций, благотворительных учреждений и аналитических центров. Были задержаны правозащитники и другие активисты.

"Эта новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию, конечная цель которой - заставить замолчать всех, кто остался несогласным и задушить гражданскую деятельность в Беларуси", - заявил Боррель.

"Эти тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом. ЕС будет и дальше принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси", - добавил глава европейской дипломатии.

14 июля в Беларуси были задержаны или допрошены около 20 представителей неправительственных организаций, среди которых глава авторитетного правозащитного центра "Вясна". Кроме того, силовики провели более 50 обысков.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

ЕС также внес в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.