Госпродпотребслужба отменила многомиллионный штраф для "Новой почты"

Комиссия Госпродпотребслужбы для проведения проверки действий сотрудников службы в Харьковской области, которые применили к на "Новой почте" многомиллионные штрафы, установила, что в ходе контроля были допущены процессуальные нарушения, а при применении санкций не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в Facebook.

"Комиссия, которая была создана по моему приказу для проведения проверки действий должностных лиц Госпродпотребслужбы в Харьковской области, установила: при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения. Кроме того, при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания", - написала Магалецкая.

По итогам проверки штрафы рекомендовано отменить.

"Фактически же штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим исключить вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему собственному усмотрению", - добавила Магалецкая.

Ранее сообщалось, что Минэкономики назначило проверку штрафа для "Новой почты" на 236 млн грн.

Как сообщалось, "Новая Почта" подала в суд на Госпродпотребслужбу в Харьковской области за наложение штрафа в 326 млн грн после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.

После этого глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство не будет требовать уплаты штрафа в 326 млн грн, который наложили сотрудники службы в Харьковской области.