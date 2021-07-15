НАПК пытается отменить контракт с главой "Нафтогаза" Витренко через суд

Национальное агентство по предотвращению коррупции обратилось в суд для прекращения незаконного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" с председателем правления компании Юрием Витренко.

Об этом говорится в сообщении НАПК в Facebook.

"Ранее НАПК провело мониторинг по выполнению закона Украины "О предотвращении коррупции" и выявило, что подписание контракта с руководителем общества нарушает норму закона, так как ранее председатель правления работал в должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, влияя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Ранее для прекращения этого нарушения НАПК направило предписания в Кабинет министров и наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Отмечается, что до сих пор нарушение не было устранено.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п. 2 ст. 26). Отметим, что ранее представители правительства и руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подчеркивали необходимость представления НАПК такого иска, хотя устранить нарушения в этом случае они обязаны и без решения суда", - добавили в НАПК.

Как сообщалось, 1 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Юрием Витренко как незаконный. Однако Витренко обжаловал предприсание НАПК в Окружном административном суде Киева (ОАСК), который 5 июля в качестве обеспечительной меры по иску приостановил кго действие.

Ранее глава НАПК Александр Новиков также внес предписание Кабмину с требованием отменить назначение Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" как незаконное. НАПК пришло к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК. Однако, в конце июня наблюдательный совет отложил рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко на одно из следующих заседаний.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК. Суд на следующий же день приостановил действие предписания.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.