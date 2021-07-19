"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на август

"Газпром" забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности для поставок газа через Украину на август.

Согласно итогам месячного аукциона на Regional Booking Platform, из предложенных "Оператором ГТС Украины" 15 млн кубометрогв в сутки были запрошены все 15 млн, передает Интерфакс-Украина.

Такой же объем дополнительных месячных мощностей российский монополист бронировал и в предыдущие месяцы.

С учетом того, что аукцион на твердые мощности прошел со 100% реализацией, в ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион – на прерываемые мощности (их исполнение зависит от технической способности газотранспортного оператора). Он, скорее всего, может состояться 27 июля.

Однако на предыдущих аукционах на прерываемые мощности "Газпром" отказывался их бронировать, несмотря на снижение поставок газа в ЕС в июле из-за ремонта газопроводов.

Хотя в июле проходят профилактические ремонты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Ямал-Европа", "Газпром" не стал увеличивать бронирование украинских газотранспортных мощностей, компенсируя выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Нежелание "Газпрома" покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики называют шантажом Европы с целью завершения строительства газопровода "Северный поток-2" и поддержания высоких цен на газ в регионе.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки.

В июле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.