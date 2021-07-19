Нефтегазовая компания JKX Коломойского сократила добычу газа в Украине на 25%

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в первом полугодии 2021 года сократила среднесуточную добычу углеводородов на 11% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 9,26 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

Согласно сообщению компании на сайте Лондонской фондовой биржи, ее добыча в Украине упала на 23% – до 3,973 тыс. boepd, передает Интерфакс-Украина.

В том числе добыча газа в Украине сократилась на 25% – до 519 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 17%, до 916 boepd.

В то же время добыча углеводородов в РФ осталась на прежнем уровне и составила 5,28 тыс. boepd, в том числе добыча газа – 888 тыс. куб. м в сутки, тогда как конденсата уменьшилась на 2% – до 58 boepd.

JKX указывает, что во втором квартале этого года добыча увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 9,33 тыс. boepd, в том числе в Украине – на 7%, до 4,1 тыс. boepd (газа – на 1%, до 521 тыс. куб. м в сутки, конденсата – на 29%, до 1032 boepd).

Компания отметила, что с 21 мая ввела в работу новую скважину IG149 на Игнатьевском месторождении, и с этого момента в ней было добыто в среднем 962 boepd.

Компания также указала, что по сравнению с первым полугодием 2020 года средняя цена на газ в Украине подскочила на 77% – до $232 за тыс. куб. м (по сравнению с первым кварталом рост составил 17% – до $232 за тыс. куб. м), на нефть и конденсат – на 58%, до $63 за баррель (увеличение к первому кварталу – 8%, до $653 за баррель).

В России же цена на газ год к году снизилась на 4% – до $52 за тыс. куб. м.

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на конец июня 2021 года выросли до $36,5 млн по сравнению с $28,4 млн кварталом ранее и $24,3 млн на начало года.

Кроме этого, JKX располагала запасами нефти и газа украинской "дочки" "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) на сумму $4,4 млн (кварталом ранее – $2,9 млн), что составляет 3 млн куб. м и 50,8 тыс. баррелей нефти и конденсата.

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Как сообщалось, JKX в 2020 году сократила среднесуточную добычу углеводородов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 10,24 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

В том числе добыча в Украине сократилась на 13% – до 4,849 тыс. boepd, в том числе добыча газа упала на 15% – до 653 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 5%, до 1,01 тыс. boepd.

Компания также сообщала, что юридически легализовала в Украине решение международного арбитража о выплате Украиной $11,8 млн плюс проценты и $0,3 млн юридических расходов, и уже подала на взыскание этих средств.

Напомним, бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Другими крупными акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.