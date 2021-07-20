Нацполиция объявила повторный тендер на покупку электрошокеров за 170 миллионов

Национальная полиция объявила повторный тендер на закупку электрошокеров ожидаемой стоимостью 170,98 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, полиция планирует закупить 1022 комплектов электрошокового оружия контактно-дистанционного действия (с источником питания и специальной кобурой), а также 41,9 тысячи картриджей к нему. Кроме того, закупят 73 датакабеля.

Срок поставки товаров – до 20 декабря. Конечный срок подачи тендерных предложений – 16 августа, а сами торги запланированы на 21 сентября.

Как сообщалось, аналогичный тендер на закупку электрошокеров Нацполиция объявляла в июне, однако он закончился безрезультатно из-за подачи менее двух тендерных предложений. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере, стало ООО "НВП Система", которая предлагала поставить продукцию по цене, полностью совмадающей с ожидаемой стоимостью закупки.

В июне 2020 года Национальная полиция уже закупила у ООО "НВП "Система" 200 электрошокеров Taser на 32,85 млн грн или по 65,54 тыс. грн за штуку.

Напомним, 29 апреля Рада провалила законопрокт, которым предлагалось разрешить Нацполиции применять электрошокеры при задержании.

Перед голосованием замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что этот закон расширяет возможности полицейских по использованию электрического шокера Taser.

В свою очередь, нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что полиция и так может использовать шокеры при защите, а новым решением полицейским предлагалось разрешить использовать эти устройства при задержании админнарушителей.