В партии Зеленского озвучили претензии к трем министрам Кабмина

У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы по поводу работу к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське, министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

Об этом народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (в правительстве, – ред.)… Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры по поводу Министерства обороны, Министерства юстиции. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, – ред.), там на самом деле неоднозначная ситуация", – рассказал Качура.

По поводу возможных кадровых изменений в силовом блоке правительства Качура подтвердил, что в кулуарах парламента обсуждается информация относительно генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Я слышал, что коллега это публично озвучила в отношении генерального прокурора. Такое в кулуарах также звучало, и уже пошло в средства массовой информации. Тоже такое возможно", – допустил Качура.

Напомним, на минувшей неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также говорил, что вопрос о дальнейших отставках министров может решиться этой осенью, а лично он имеет вопросы относительно выполнения работы как минимум к трем членам правительства.

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас – точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью – посмотрим", – говорил Разумков, отказавшись назвать конкретные фамилии

Как сообщалось, на минувшей неделе глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже на следующий день парламент отставку Авакова принял, а 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.