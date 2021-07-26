Транспортные предприятия за полгода увеличили перевозку грузов на 4,3%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июне 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 287,3 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,7% – до 137,1 млрд ткм.

В январе-июне 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 147,2 млн тонн грузов, что на 2,8% больше, чем в январе-июне 2020 года. Автомобильным транспортом перевезено 98,8 млн тонн (+15,5%), водным – 2,1 млн тонн (-3,9%), трубопроводным – 39,2 млн тонн (-12%), авиационным – 0,04 млн тонн (+4,5%).

Ранее сообщалось, что транспортные предприятия Украины в январе-мае 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 237,5 млн тонн.